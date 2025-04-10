Замгенпрокурора прокомментировал дела в отношении родственников Нурлана Нигматулина
По словам Галымжана Койгелдиева, в отношении сына Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова — и его брата Ерлана Нигматулина на данный момент только поступили заявления. О статусе этих лиц в деле он говорить не стал.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев высказался по поводу уголовных дел, связанных с родственниками бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, передаёт BaigeNews.kz.
Что касается старшего представителя семьи, Аргына Нигматулина, то, как сообщил заместитель Генпрокурора, его подозревают в хищении бюджетных средств, предназначенных для хоккейного клуба в Карагандинской области.
В данный момент он находится в международном розыске. Его ищет Интерпол.
"Как установим его местоположение, то будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции", — уточнил Койгелдиев.
По его словам, в отношении сына Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова — и его брата Ерлана Нигматулина на данный момент только поступили заявления. О статусе этих лиц в деле он говорить не стал.
"Что-либо говорить ещё рано", — сказал Койгелдиев в кулуарах Сената.
Ранее стало известно, что Ерлан Нигматулин также подозревается в вымогательстве. Досудебное расследование начато по заявлению предпринимателя Рамиса Ибрагимова.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
- Казахстанка отсудила компенсацию за незаконное задержание в аэропорту
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах