Замгендиректора "ОзенМунайГаза" задержали в Мангистау

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мамбетсапаев Б., используя должностное положение в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз" незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых. Важно отметить, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся девять тысяч жителей Жанаозена. Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву Б. было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально-уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования" – говорится в сообщении.

Преступными действиями Мамбетсапаева Б. государству причинен ущерб в размере 46 миллионов тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.