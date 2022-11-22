Заметны положительные шаги: наблюдатели за выборами отметили условия для лиц с инвалидностью

Наблюдатели Миссии БДИПЧ ОБСЕ озвучили предварительные выводы о проведении выборов в Казахстане. Они отметили, что в стране заметны положительные шаги, связанные с участием в выборах лиц с инвалидностью, процедурной основой для разрешения споров органами по проведению выборов и введением административного судопроизводства, передаёт BaigeNews.kz.

"ЦИК предприняла ряд инициатив по расширению доступа и участия лиц с инвалидностью в рамках избирательного процесса в сотрудничестве с представителями региональных некоммерческих организаций. Прямая трансляция заседаний ЦИК и информационные видеоролики для избирателей транслировались с сурдопереводом", - говорится в заявлении миссии.

Кроме того, отмечено, что ЦИК провела специальные сессии и семинары для нижестоящих избирательных комиссий по данной теме и подготовила подробные рекомендации для членов УИК о том, как эффективно помогать людям с инвалидностью в день выборов.

Предусматривался беспрепятственный доступ избирателей с ограниченной мобильностью на избирательные участки и предоставление бланков Брайля для слабовидящих избирателей.

"Более половины мест проведения агитационных мероприятий в рамках избирательной кампании, за которыми наблюдала МНВ БДИПЧ, были доступны для независимого доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. Тон избирательной кампании как онлайн, так и очной, был позитивным или нейтральным. МНВ БДИПЧ не сообщала и не наблюдала никакой дискриминационной риторики в отношении национальных меньшинств во время избирательной кампании", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ распространили предварительное заявление в миссии с некоторой критикой. В МИД РК на это ответили, что документ "страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики".

Напомним, выборы состоялись 20 ноября. В них победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. 26 ноября он принесёт присягу.