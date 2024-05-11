Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны
Сегодня, 12:24
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Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
342Фото: gov.kz
В Акорде сообщили о назначении заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением Главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
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