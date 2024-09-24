Заместитель премьер-министра предложил определить резерв бюджета на случай ЧС

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, выступая на заседании правительства, сообщил о проделанной работе, передаёт BaigeNews. Так, 34 тыс семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге.

"В качестве компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего бизнеса в результате паводков выплачено более 10,2 млрд тенге по 615 одобренным заявлениям. Стоит отметить, что действие Правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года", - сказал он.

Предоставление нового жилья для пострадавших было осуществлено благодаря финансовой поддержки крупных отечественных предпринимателей. Для оказания помощи было привлечено порядка 260 млрд. тенге спонсорских средств.

По словам министра, в этой ситуации бизнес проявил большую социальную ответственность, однако в будущем необходимо предусмотреть новые меры и механизмы возмещения затрат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Бозумбаев подчеркнул, что необходимо определить неснижаемый остаток резерва на случай ЧС республиканского и местных бюджетов.