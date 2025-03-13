Заместитель акима Актау проработал всего один день
Не успел начать работу.
Сегодня, 12:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
100Фото: Акимат Актау
Заместитель акима Актау Асет Шопанов уволился на следующий день после своего назначения. В пресс-службе городской администрации сообщили, что решение об увольнении было принято добровольно, передаёт BaigeNews.kz.
3 марта Асет Шопанов был назначен заместителем акима Актау. Однако уже на следующий день, 4 марта, чиновник подал заявление об освобождении от должности.
В мае 2024 года, Асет Шопанов получил дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.
Представители администрации Актау не раскрывают причины его решения.
Самое читаемое
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- Казахстанским военным и медикам повысили зарплату на 40 процентов
- Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане
- Скандал в роддоме Семея: новорождённый получил ожог или это следствие мутации
- Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Финляндии