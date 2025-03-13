Заместитель акима Актау Асет Шопанов уволился на следующий день после своего назначения. В пресс-службе городской администрации сообщили, что решение об увольнении было принято добровольно, передаёт BaigeNews.kz.

3 марта Асет Шопанов был назначен заместителем акима Актау. Однако уже на следующий день, 4 марта, чиновник подал заявление об освобождении от должности.

В мае 2024 года, Асет Шопанов получил дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Представители администрации Актау не раскрывают причины его решения.