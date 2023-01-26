Замешанные в криминале автомобили выявили во время легализации в РК

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Первые автомобили, замешанные в криминале, выявили полицейские в ходе легализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканала КТК.Так, в Актюбинской области обнаружили иномарку, которая в России числится в угоне.

"Ехал вчера в Кандыагаш, меня полиция остановила и забрала автомобиль на штрафстоянку. Говорят: машина похищена, в угоне. А я ведь больше года на ней езжу. Покупал за четыре миллиона тенге. Выплачивал всё это время штрафы. Прежний продавец тоже на ней спокойно ездил. Даже в Астану", — рассказал житель Актобе Азат Нагиманов.

О том, что легализация вскроет прошлое иностранных авто, специалисты предупреждали заранее. И если до этого на таких машинах можно было свободно колесить по Казахстану, то сейчас их быстро выявляют. Церемониться с владельцами правоохранители не намерены. Правда, не исключают, что автолюбители действительно могли не знать, что машина замешана в криминале. Что с такими иномарками будет дальше, пока непонятно. По предварительным данным, только за три дня больше 13 тысяч человек в стране получили одобрение на легализацию. Порядка 900 из них благополучно сменили иностранные номера на казахстанские. Есть и те, кому сразу приходит отказ.

"Отказывают многим. Почему — потому что они заявку подают через eGov портал. Это в eGov сразу отказывают. Разные случаи. Некоторые услугополучатели бывают… до 1 сентября ввоз, а они после заехали. Либо таможенную очистку не прошли. Либо какие-то ограничения выходят в других государствах", — сообщил и.о. руководителя специализированного ЦОНа Актобе Самат Толеуов.

Напомним, что в Казахстане СпецЦОНы продлили время работы из-за легализации иностранных машин. Теперь центры принимают граждан с понедельника по субботу с 9 утра и до 8 вечера. Этот график будет действовать до 6 февраля.