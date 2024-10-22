Замерзший мужчина угнал авто в Акмолинской области

19-го октября текущего года в городское управление полиции города Кокшетау обратился местный житель и сообщил, что с 23.00 часов вечера до 02.00 часов ночи с парковки напротив многоквартирного жилого дома неизвестным лицом была угнана его автомашина марки Mercedes-Benz 180, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина также рассказал, что ключи от авто остались в замке зажигания.

Немедленно полицейские начали досудебное расследование и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

В этот же день сотрудниками отдела криминальной полиции угнанный автомобиль был найден. Установлена причастность к угону 40-летнего жителя областного центра.

В момент совершения преступления, мужчина вышел из центра временной адаптации и сильно замерз. Далее, по его показаниям, увидев чужую автомашину с оставленным ключом зажигания, он решил воспользоваться ситуацией, сел в автомобиль и уехал.

В настоящее время автомобиль возвращен владельцу.