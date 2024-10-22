Замерзающий Актау: как власти города объяснили отсутствие отопления

Власти Актау клятвенно обещали горожанам подключить отопление 15 октября. Но уже неделю половина населения мерзнёт в своих квартирах.

Для актауских чиновников холода по традиции наступили неожиданно. Горячая линия акимата в эти дни разрывается от звонков, а официальные страницы госорганов в социальных сетях полны гневных комментариев. Люди возмущены отсутствием отопления в их квартирах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Telegram-чат акимата Мангистауской области в сутки поступают более тысячи сообщений от отчаявшихся актаусцев.

"Вы реально издеваетесь? Уже 21 число, а отопления и горячей воды вообще нет! Что за издевательство? Сколько детей болеют, а лекарства сейчас дорогие. Можно же было все рабочие дела начать с апреля, как отключаете горячую воду и отопление! Даже нормально умыться не можем, как будто в каменном веке живем. Что это такое, город называется! В ауле даже уютнее, наверное!" – пишет житель города. "Люди, которые в ответе за этот беспредел, у вас, наверное, тоже есть дети? Тут большинство взрослых людей не за своё здоровье боятся, а за здоровье своего ребёнка. Детям не объяснишь, что пол холодный или в других комнатах холодно, что надо сидеть в комнате с обогревателем. Короче, мамаши, если не дадут отопление в течение дня, идём в акимат греться. У них-то, наверное, тепло", – возмущается женщина. "Подключите отопление в садах и школах! Почему нет контроля? Дома хоть "плитку" можно или обогреватель включить. А в садах холодно!" – жалуются родители дошкольников.

Ведомство, ответственное за отопление в городе, – "Каспий жылу, су арнасы" или "КЖСА", как его называют в народе, оправдывается, заявляя, после подключения тепла в Актау то и дело происходят порывы. Чтобы починить трубы, приходится отключать горячую воду. А система в Актау устроена так, что, если есть горячая в домах, значит есть и отопление. И то, и другое коммунальные службы отключают в городе с наступлением тепла. Обычно это происходит в апреле. Целое лето актаусцы моются в холодной воде. С понижением температуры воздуха ниже 10 градусов подачу горячей воды возобновляют. Ежегодно это сопровождалось различными проблемами, но в этом году коммунальная катастрофа вышла за рамки привычного.

На днях жильцы ЖК "Inzhutas" в 34-м микрорайоне Актау вышли на улицу и записали видеообращение к акимам Мангистауской области и города Актау. Они попросили власти дать отопление в их доме.

"Погода холодная, в каждом доме есть дети и пожилые люди. Дома холодные. Обслуживающая компания, к которой мы относимся, не даёт конкретного ответа. Говорят, что воды нет, тепло не поступило и подключить не можем. Просим акима области Нурдаулета Килыбая и акима города Абилкаира Байпакова решить этот вопрос", – произнесли на видео горожане.

В социальных сетях почти каждый день появляются видео с затопленными из-за прорвавшихся труб улицами в Актау. На место аварии выезжают ремонтники, но этот факт никак не согревает замерзающих жителей города.

В понедельник, 21 октября, акимат Актау и другие ответственные ведомства провели брифинг по отсутствию отопления и горячей воды. Градоначальник Абилкаир Байпаков сообщил, что на 34 участках порыва теплораспределительных труб работают аварийные бригады. По его словам, эти проблемы произошли из-за изношенности тепловых сетей в городе.

"Откровенно говоря, как только устраняем одну аварию и подключаем дом к теплу, в другом месте происходит порыв. Поэтому нам приходится отключать отопительную систему, чтобы починить повреждение. Просим это учесть. Критика, которая поступает от жителей, она уместна. С тех пор, как мы объявили о начале отопительного сезона, на самом деле, тепло до некоторых не доходит. А основная причина этому – многочисленные порывы. Тут задают логичный вопрос: почему летом не проверили трубы на повреждения? Вы знаете, что летом в Актау шёл капитальный ремонт на центральном трубопроводе. В связи с этим в трубах не было воды, а также не имелось возможности провести гидравлическое испытание", – ответил чиновник.

Капитальный ремонт трубопровода в городе закончили аккурат к началу отопительного сезона, 13 октября. А на 15 октября была запланирована подача горячей воды и тепла.

Глава "Каспий жылу, су арнасы" Танаш Ускенов попросил людей дать время на устранение аварий. Он сообщил, что в трубопроводах систем центрального отопления стабилизирована циркуляция, а это значит, что скоро горячая вода и отопление появятся в домах горожан. Правда, слова чиновников на жителей эффекта не возымели. Ко всему прочему 21 октября в некоторых многоэтажках Актау упал напор холодной воды. А за несколько дней до из крана в квартирах актаусцев начала течь жидкость коричневого цвета. В Мангистауском атомно-энергетическом комбинате пояснили, что это горячая вода, и попросили жителей не использовать её в ближайшие пару недель, пока она очистится.