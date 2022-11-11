Замерзающего подростка нашли в Костанайской области

Фото: instagram.com/@dpkostanaiskoi_oblasti

Полицейские нашли без вести пропавшего 12-летнего мальчика, который чуть не замёрз в поле, передаёт BaigeNews.kz.

За помощью 11 ноября в 5 часов утра обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина сообщила, что сын пропал 10 ноября, выехав с братом на поиски лошадей.

На розыск подростка ориентировали весь личный состав отдела полиции, незамедлительно создали три мобильные группы.

"Старший брат мальчика сообщил, что они выехали на помощь к родственнику, искавшему лошадей. Подъехав к нему около 18:00, 12-летний Нурлыбек пересел за руль мотоцикла и уехал искать скот на территории заповедника. Родственники потеряли мальчика из виду мальчика. Искали самостоятельно более 12 часов", - сообщил подробности начальник отдела полиции Мереке Жанзаков.

Через пять часов после сообщения, полицейские разыскали замерзающего подростка в поле, в 40 километрах от села Караменды.

Нурлыбек уже находится дома и чувствует себя хорошо.