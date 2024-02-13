Замерзавшую на кладбище пенсионерку спасли в Актюбинской области

В Актюбинской области 65-летняя женщина потерялась на территории старого кладбища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

В 21.40 на пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что женщина 1959 года рождения, потерявшись, замерзала на территории старого кладбища.

В 22:40 силы оперативно-спасательной службы ДЧС — четыре человека и кинолог с собакой по кличке "Сальма" нашли потерявшуюся женщину.

От медицинской помощи пенсионерка отказалась. Её благополучно передали родственникам.