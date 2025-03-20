Заменит ли чиновников искусственный интеллект
В Казахстане активно внедряют блокчейн и ИИ для защиты персональных данных.
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Председатель Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов рассказал об использовании искусственного интеллекта в кибербезопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По его словам, министерство намерено активно внедрять элементы искусственного интеллекта в кибербезопасность и защиту персональных данных. Однако, как отметил Абдикаликов, это не приведет к замене людей в сфере госуправления.
"Использование искусственного интеллекта не будет значить, что люди перестанут быть нужны. Люди будут нужны всегда, тем более в государственном управлении они всегда будут нужны, потому что решение должен будет всегда принимать человек. Искусственный интеллект при всей его сложности, при всех его возможностях, на себя ответственность никогда взять не сможет. Если завтра искусственный интеллект что-то вам откажет, вы на кого в суд подадите? На искусственный интеллект? Что вы на него штраф возьмете? Что вы с ним сделаете? То есть в юридическом плане искусственный интеллект должностное лицо никогда не заменит", - сказал глава комитета.
Он предостерег от завышенных ожиданий, пояснив, что искусственный интеллект будет использоваться как инструмент для помощи госслужащим в обработке информации и принятии решений, но не заменит их.
"Чтобы ни посоветовали чат GPT или Gеmini, в любом случае мы берем ответственность на себя. Мой призыв - начать об этом задумываться, потому что зачастую мы сейчас видим хайп идет в интернете. Все думают: "Все, включил искусственный интеллект, я лежу на диване, больше ничего делать не надо, на работу ходить не надо". Нет, искусственный интеллект - это всего лишь одна из технологий, которых было очень много. Когда-то наши предки добыли огонь. Это – технология, и мы до сих пор ею пользуемся. Так вот искусственный интеллект, тот же блокчейн, облачные вычисления, компьютеры, электричество, вода – это все просто технологии. Но всегда они сделаны для человека и всегда во главе их будет человек. Человек всегда будет нужен", - заключил он.
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