Председатель Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов рассказал об использовании искусственного интеллекта в кибербезопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, министерство намерено активно внедрять элементы искусственного интеллекта в кибербезопасность и защиту персональных данных. Однако, как отметил Абдикаликов, это не приведет к замене людей в сфере госуправления.

"Использование искусственного интеллекта не будет значить, что люди перестанут быть нужны. Люди будут нужны всегда, тем более в государственном управлении они всегда будут нужны, потому что решение должен будет всегда принимать человек. Искусственный интеллект при всей его сложности, при всех его возможностях, на себя ответственность никогда взять не сможет. Если завтра искусственный интеллект что-то вам откажет, вы на кого в суд подадите? На искусственный интеллект? Что вы на него штраф возьмете? Что вы с ним сделаете? То есть в юридическом плане искусственный интеллект должностное лицо никогда не заменит", - сказал глава комитета.

Он предостерег от завышенных ожиданий, пояснив, что искусственный интеллект будет использоваться как инструмент для помощи госслужащим в обработке информации и принятии решений, но не заменит их.