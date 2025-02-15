Карагандинские бизнесмены обсудили налоговые реформы с вице-министром финансов Дауреном Темирбековым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На встрече в Караганде Даурен Темирбеков озвучил предложения Правительства по дифференцированным ставкам НДС.

"Предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как сельхозтоваропроизводителей планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей предложено ввести промежуточную ставку в 10%. Таким образом, предлагаемая Правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%" — освобождение от налога", — сказал вице-министр.

Предлагается также снизить действующий порог постановки на учет по НДС – с 80 млн тенге до 15 млн.

Во время встречи представители отраслевых ассоциаций высказали своё видение ситуации и предложили решения.

"Экономическая устойчивость начинается с эффективного управления государственными ресурсами, пересмотр системы стимулирования и рациональное использование бюджетных средств. Гранты стоит заменить на беспроцентные кредиты с отсрочкой, чтобы деньги возвращались в экономику", — заявил президент "Ассоциации содействия развитию частного предпринимательства РК" Владимир Быков.

От лица строителей выступил президент ОИПиЮЛ "Ассоциация застройщиков Карагандинской области", директор ПК "АСПАП" Толеген Ашимов, предложивший реализовывать инфраструктурные проекты через ГЧП, а также пересмотреть налоговую политику в сфере жилищного строительства.

"В проекте Налогового кодекса необходимо предусмотреть положение о том, что предприниматель не может нести ответственность за налоговые и прочие обязательства прочих лиц если данный контрагент зарегистрирован должным образом в госорганах", — добавил Толеген Ашимов.

Встреча закончилась активным обсуждением налоговых вопросов и предложениями от более 120 предпринимателей.

Напомним, по поручению премьер-министра страны члены Правительства вместе с представителями НПП "Атамекен" выезжают в регионы для обсуждения налоговой политики с предпринимателями на местах.