Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе

Фото: BaigeNews.kz

Депутат Гаухар Танашева обратилась с запросом к заместителю премьер-министра РК Алтаю Кульгинову, в котором предложила заменить АСП на единое детское пособие, передаёт BaigeNews.kz.

"Адресную социальную помощь (АСП) необходимо отменить, так как процесс её получения проходит в усложнённой и зачастую унизительной форме. Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам необходимо пройти сотни испытаний – и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты госорганов. Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия. Лучше платить единое пособие каждому ребёнку в нужном реальном объёме, достаточном для его содержания", – говорится в запросе.

Депутаты также предлагают ввести госпособие из расчёта одной минимальной зарплаты на одного ребёнка - 70 тысяч тенге.

В запросе отмечается, что сегодня политика формирования пособий для социально-уязвимых слоёв населения (многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполных семьях и матерей, воспитывающих детей с особенностями развития) не удовлетворяет потребностям и ожиданиям данной категории населения.