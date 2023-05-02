Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось - Бюро нацстатистики РК

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По итогам апреля цены выросли на 0,9 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро статистики. Ровно столько же было и месяцем ранее. То есть замедление месячной инфляции, имевшее место в марте, не продолжилось.

"Наиболее заметное влияние на общую динамику оказали непродовольственные товары, которые стали стоить дороже на 1,3 процента. Между тем продовольственные товары увеличились в цене на 0,9 процента, платные услуги – на 0,4 процента", - говорится в сообщении.

Отметим, относительно прошлогоднего уровня рост цен составил 16,8 процента, что на 1,3 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Кстати, в марте также наблюдалось снижение годовой инфляции (с 21,3 до 18,1 процента). Подобная тенденция во многом является следствием ухода высокой базы двух первых весенних месяцев 2022 года.

В месячном выражении сильнее всего подорожали услуги пассажирского воздушного транспорта (+17,7 процента), дизельное топливо (+16,1 процента) и бензин (+9,7 процента).