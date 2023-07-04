Замдиректора "Ертіс орманы" осудили за взятку в миллион тенге

Заместителя генерального директора резервата "Ертіс орманы" осудили за взятку, полученную от лесозаготовителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным областного департамента экономических расследований, сумма - миллион тенге. Деньги заместителю перечислили на счёт.

"Деньги предназначались за общее покровительство при лесозаготовках, а также за получение новых объёмов работы по очистке леса. Полученные деньги Абжатов использовал в личных целях", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В суде заместителю гендиректора ограничили свободу на год. Его лишили права занимать руководящие должности в сфере лесного хозяйства на два года.