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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Замдиректора "Ертіс орманы" осудили за взятку в миллион тенге

Заместителя генерального директора резервата "Ертіс орманы" осудили за взятку, полученную от лесозаготовителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным областного департамента экономических расследований, сумма - миллион тенге. Деньги заместителю перечислили на счёт.

"Деньги предназначались за общее покровительство при лесозаготовках, а также за получение новых объёмов работы по очистке леса. Полученные деньги Абжатов использовал в личных целях", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

В суде заместителю гендиректора ограничили свободу на год. Его лишили права занимать руководящие должности в сфере лесного хозяйства на два года.

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Сегодня, 19:33
407
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