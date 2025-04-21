Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

К примеру, по проекту "Warner Bros" вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.