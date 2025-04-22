Замакима Шымкента пришёл в себя, но остаётся в тяжелом состоянии
Стало известно состояние Руслана Берденова после покушения.
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Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов пришёл в сознание после покушения. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города. По данным медиков, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но угрозы для жизни нет, передаёт BaigeNews.kz.
"Он сейчас в сознании и может говорить. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.
Также диагностированы:
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множественные проникающие ранения брюшной полости,
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повреждение печени и правой почки,
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внутреннее и наружное кровотечение,
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дробовые ранения плеча и предплечья,
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плевропульмональный и геморрагический шок.
Руслан Берденов остаётся под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Врачи продолжают бороться за его полное восстановление.
Тем временем руководитель управления внутренней политики и по делам молодёжи Айгерим Жумагулова заявила, что слухи о том, что причиной стрельбы в Шымкенте стали якобы домогательства чиновника к жене подозреваемого, не соответствуют действительности.
Подозреваемый задержан и водворён в ИВС, возбуждено уголовное дело.
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