Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов пришёл в сознание после покушения. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города. По данным медиков, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но угрозы для жизни нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Он сейчас в сознании и может говорить. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.

Также диагностированы:

множественные проникающие ранения брюшной полости,

повреждение печени и правой почки,

внутреннее и наружное кровотечение,

дробовые ранения плеча и предплечья,

плевропульмональный и геморрагический шок.

Руслан Берденов остаётся под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Врачи продолжают бороться за его полное восстановление.

Тем временем руководитель управления внутренней политики и по делам молодёжи Айгерим Жумагулова заявила, что слухи о том, что причиной стрельбы в Шымкенте стали якобы домогательства чиновника к жене подозреваемого, не соответствуют действительности.

Подозреваемый задержан и водворён в ИВС, возбуждено уголовное дело.