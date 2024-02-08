Замакима района в Алматы осудили на шесть лет за взятку
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В районном суде №2 Жетысуского района Алматы рассмотрели уголовное дело по обвинению в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Все фигуранты получили сроки, передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, что между аппаратом акима Жетысуского района и ТОО "Қ" в лице директора Б. заключён договор госзакупок услуг по содержанию зелёных насаждений в скверах. В ходе выездной проверки замакима района Р. задался умыслом на получение взятки через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ", - сообщили в суде.
Директор компании передал данную информацию учредителю ТОО, и тот решил заплатить.
"Таким образом, замакима, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника Б. взятку в размере 13 785 000 тенге у взяткодателя М. (учредитель ТОО) за действия, входящие в его служебные полномочия", - пояснили в суде.
Приговором суда Р. и М. признаны виновными в получении взятки и даче взятки, им назначено наказание в виде шеси лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Подсудимый Б. признан виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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