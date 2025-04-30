Замакима района осудили за крупную взятку в Актюбинской области
Подробности сообщили в Антикоре.
Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
73Фото: baigenews.kz
В Актюбинской области вынесли приговор в отношении заместителя акима Шалкарского района Бектургана Зайрымбет и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 27 декабря 2024 года они получили взятку в размере 2,3 миллиона тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, проведение оплаты и общее покровительство.
По данным Антикора, суд признал должностных лиц виновными в получении взятки и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи и в органах местного самоуправления.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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