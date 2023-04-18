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Замакима района арестовали по подозрению в коррупции в Шымкенте
Заместитель районного акима в Шымкенте задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Антикоррупционной службой также проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Чиновников подозревают в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 миллионов тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о госзакупках по благоустройству мегаполиса.
С санкции суда Шымкента замакима арестован на два месяца. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
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