Замакима района арестовали по подозрению в коррупции в Шымкенте

Заместитель районного акима в Шымкенте задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Антикоррупционной службой также проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Чиновников подозревают в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 миллионов тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о госзакупках по благоустройству мегаполиса.

С санкции суда Шымкента замакима арестован на два месяца. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.