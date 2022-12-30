Замакима Павлодарской области Олег Круг подал в отставку

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Первый заместитель акима Павлодарской области Олег Круг освобождён от должности по собственному заявлению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального акимата.

"По согласованию с Администрацией президента, распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Ранее занимавший эту должность Олег Крук освобождён от должности по собственному заявлению", - говорится в сообщении.

Олег Круг временно исполнял обязанности акима Павлодарской области с 1 декабря после того, как глава государства освободил от должности Абылкаира Скакова во время ЧС в Экибастузе. В результате коммунальной аварии в городе без отопления остались десятки домов.

Фото: t.me/baspasozpvl, Олег Круг и Хасар Хабылбеков.

Сообщается, что сменивший Олега Круга, Хасар Хабылбеков родился в 1986 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "бакалавр юриспруденции", в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренколь и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуз, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области".

С августа 2021 года по сегодняшний день занимал должность первого заместителя акима города Павлодара.

Асаин Байханов обозначил задачи, которые стоят перед новым заместителем акима области. Он поручил выехать в Экибастуз, чтобы на месте вести работы по наладке системы теплоснабжения жилых домов, оперативно реагировать и принимать решения по улучшению ситуации в городе после чрезвычайной ситуации.