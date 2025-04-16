Заместитель акима области Абай Дмитрий Гариков освобождён от должности после резкой критики премьер-министра Олжаса Бектенова в адрес руководства региона за несвоевременное реагирование на лесные пожары, передаёт BaigeNews.kz.

"Информируем, что освобожден от должности заместитель акима области Абай Гариков Димитрий Александрович. Уход заместителя главы региона состоялся после вчерашней критики премьер-министра руководства региона за несвоевременное реагирование на лесные пожары", - говорится в сообщении.

Гариков занимал пост с октября 2022 года. Ранее он был акимом города Курчатов, дважды занимал пост заместителя акима Семея, работал в должности заместителя акима ВКО и возглавлял областное управление ГАСК.

Напомним, наканунне премьер-министр Олжас Бектенов подверг резкой критике руководство Абайской и Павлодарской областей за неисполнение нового алгоритма действий государственных органов по тушению природных пожаров. Он поручил провести расследование по фактам пожара в двух регионах.

Также на заседании правительства заявили, что регионы Казахстана оказались не готовы к пожароопасному сезону.

Ранее сообщалось, что повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в стране. Также ожидается засушливое лето.