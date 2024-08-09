Залповый дождь: полторы месячной нормы осадков выпало в Астане

В Астане вторые сутки идёт сильный дождь, временами сопровождаемый крупным градом. По данным Казгидромета, за два дня в городе выпало 48 мм осадков, при месячной норме 31 мм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они ведут работы по откачке. Дождь будет идти ещё несколько часов", - сообщили в акимате.

В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:

по проспекту Туран от улицы Керей и Жанибек хандар в сторону проспекта Улы Дала;

по улице Хусейн Бен Талал в сторону проспекта Улы Дала;

по проспекту Улы Дала от проспекта Кабанбай Батыра и улицы Айтматова;

на улице Нажимеденова от улицы Тауелсиздик до улицы Аманжолова.