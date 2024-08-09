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Залповый дождь: полторы месячной нормы осадков выпало в Астане

Сегодня, 22:02
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: baigenews.kz

В Астане вторые сутки идёт сильный дождь, временами сопровождаемый крупным градом. По данным Казгидромета, за два дня в городе выпало 48 мм осадков, при месячной норме 31 мм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они ведут работы по откачке. Дождь будет идти ещё несколько часов", - сообщили в акимате. 

В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:

  • по проспекту Туран от улицы Керей и Жанибек хандар в сторону проспекта Улы Дала;
  • по улице Хусейн Бен Талал в сторону проспекта Улы Дала;
  • по проспекту Улы Дала от проспекта Кабанбай Батыра и улицы Айтматова;
  • на улице Нажимеденова от улицы Тауелсиздик до улицы Аманжолова. 

"Призываем граждан по возможности не выезжать в такую непогоду. Коммунальные службы постоянно ведут работы по прочистке коллекторов и дождеприёмников, пропарке труб, откачке вод, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений", - заявили в акимате.

 

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