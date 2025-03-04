Оперативники из Кокшетау успешно пресекли деятельность вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Совместными усилиями сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью, патрульной полиции и центра оперативного управления в Кокшетау была нейтрализована группа преступников, занимавшихся вымогательством.

Все началось с заявления, поступившего в полицию Астаны: местная жительница сообщила, что ее сына незаконно лишили свободы и требуют 200 тысяч тенге. Женщина передала полицейским информацию о подозрительном автомобиле, на котором могли передвигаться преступники.

Уже 1 марта, благодаря камерам ЦОУ, был зафиксирован этот автомобиль в Кокшетау. Немедленно была передана информация патрульным нарядам, которые задержали машину. В ходе задержания у одного из подозреваемых нашли 45 свертков, вероятно, содержащих "синтетику". Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

Дальнейшее расследование показало, что два задержанных молодого человека могут быть причастны не только к вымогательству, но и к другим преступлениям. В отношении них начаты досудебные расследования, и проводятся все необходимые следственные мероприятия.