Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана

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Участники ЕЭК поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции.

Теперь благодаря тарифной льготе, отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырьё без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта. Казахстанскую сторону возглавил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

"Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90 процентов казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран", - заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

К слову, утверждённая на совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие девять месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.

Отметим, в Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысячи тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысячи тонн тростникового), загрузка составила 50 процентов. За январь-февраль 2023 года - 51,5 тысячи тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.

В настоящее время в рамках "оборотной схемы" акиматы областей выделили сахарным заводам 18 миллиардов тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющего производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.