Закулисье полицейской службы: один день из жизни оперуполномоченного

Ко Дню полиции BaigeNews.kz провёл день со старшим оперуполномоченным ОКП УП района "Есиль" капитаном полиции Мейрамом Касеновым. Рассказываем о том, с чего начинается рабочая смена казахстанских стражей порядка.

"Мой день в роли оперативного уполномоченного начинается с того, что я встаю рано утром, а моя жена встречает меня на кухне. Она понимает как важна меня подготовка к трудовому дню", — говорит Мейрам Касенов.

С супругой они познакомились ещё в студенчестве — на четвёртом курсе вуза, а после окончания поженились. Сейчас супруги воспитывают троих детей: двух сыновей и дочку. Но когда глава семьи уходит на службу, он полностью погружается в рабочую атмосферу.

"Каждый раз полицейских ждут новые вызовы и ситуации, расследование новых дел. Иногда это необходимость новых оперативных вмешательств, работа требует максимальной концентрации и готовности к любой неожиданности. На утренний инструктаж мы приходим пораньше - за час до развода. Дежурный выдает нам табельное оружие согласно инструкции", — делится герой видео.

Напомним, 23 июня в Казахстане отмечают День полиции. С профессиональным праздником стражей порядка поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.