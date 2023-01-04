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пресс-службу МЧС Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59
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Фото: пресс-службу МЧС

Закрытыми остаются дороги в 8 областях Казахстана

Из-за непогоды 4 января дороги в Казахстане остаются закрытыми в восьми областях страны. Об этом сообщает Telegram-канал QazAvtoJol, передаёт BaigeNews.kz

"Непогода сохраняется. Автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничено на 44 участках автодорог республиканского значения.

На республиканской сети автодорог, в том числе и на закрытых участках, работает 541 единица спецтехники и 829 дорожников.

По данным МЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) в регионах закрыты 109 участков автодорог, в том числе 68 областного значения.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах.

На блок-постах скопилось 600 единиц автотранспортных средств. 

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 695 человек, в том числе 137 детей в Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской и Абайской областях), отбуксировано 146 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 846 пунктов временного обогрева, также в готовности находятся 99 единиц техники (Вахтовка и Кунг).

В пунктах временного обогрева находятся 171 человек, из них четверо детей в Жамбылская, Абайской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях. 

"В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 94 уведомлений. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 1000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД", - говорится в сообщении МЧС. 

Дорожные службы продолжают работы по расчистке дорожного полотна.

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#трасса #погода #мчс #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:59
209
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