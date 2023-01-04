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  • Закрытыми остаются 29 участков республиканских трасс в Казахстане
МЧС РК Сегодня, 22:16
184
Сегодня, 22:16
184
Фото: МЧС РК

Закрытыми остаются 29 участков республиканских трасс в Казахстане

Непогода не утихает в Казахстане. Движение остаётся закрытым на 29 участках республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным на 21:45, из-за непогоды закрыты дороги в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской и Павлодарской областях", - сообщили в компании "КазАвтоЖол". 

В мероприятиях по ликвидации снежных заносов задействовано более 400 единиц специальной эксплуатационной техники.

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#трасса #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:16
184
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