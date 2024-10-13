Закрытые ранее из-за снега и гололёда трассы открыты в трёх регионах
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
100Фото: drive2.ru
"КазАвтоЖол" сообщил об открытии движения на ранее закрытых автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.
Движение открыто в трёх областях
Карагандинская область
- "Екатеринбург — Алматы" км 1353-1426, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
- "Кызылорда — Павлодар" км 967-1135, участок от Карагандв до границы Павлодарской области;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217, участок от Караганды до Каркаралы.
Акмолинская область
- "Екатеринбург - Алматы" км 1292-1353, участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Павлодарская область
- "Кызылорда — Павлодар" км 1135-1206, участок от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.
Ранее в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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