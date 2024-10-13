  • 13 Октября, 09:31
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Закрытые ранее из-за снега и гололёда трассы открыты в трёх регионах

Сегодня, 08:53
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drive2.ru Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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Фото: drive2.ru

"КазАвтоЖол" сообщил об открытии движения на ранее закрытых автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

Движение открыто в трёх областях

Карагандинская область

  • "Екатеринбург — Алматы" км 1353-1426, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
  • "Кызылорда — Павлодар" км 967-1135, участок от Карагандв до границы Павлодарской области;
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217, участок от Караганды до Каркаралы.

Акмолинская область

  •  "Екатеринбург - Алматы" км 1292-1353, участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Павлодарская область

  •  "Кызылорда — Павлодар" км 1135-1206, участок от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Ранее в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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