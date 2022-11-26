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pixabay.com Вчера, 23:45
180
Вчера, 23:45
180
Фото: pixabay.com

Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области

Все трассы республиканского значения Акмолинской области закрыты для общественных и дизельных автотранспортных средств из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора автодорог республиканского значения "Казавтожол".

"С 21.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -30 гр.) в Акмолинской области для общественных и дизельных транспортных средств закрыты участки трасс "Екатеринбург-Алматы" (от Астаны до станции Анар) и "Астана-Петропавловск"(от Астаны до Кокшетау)", - говорится в сообщении.

Закрыты дороги:

- Екатеринбург – Алматы на участках Астана– Атбасар, Астана – станция Анар, Астана – поселок Жибек Жолы;

-Астана – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау;

-Астана – Коргалжын;

-Астана – Щучинск;

-Щучинск-Зеренда;

-Кокшетау-Атбасар;

-Кокшетау-Рузаевка;

-Жаксы-Есиль-Бузулык;

-Кокшетау-Омск;

-Астана-Петропавловск.

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#трасса #буран
BaigeNews.kz
Вчера, 23:45
180
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