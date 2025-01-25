В области Жетысу из-за непогоды закрыты для движения транспорта два участка дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Это участок трассы Ушарал-Достык от станции Коктума до села Достык, а также перевал Алтын Емель (это участок автодороги Сарыозек-Коктал, км 40-68).

Также ориентировочно до 10:00 26 января в Жамбылской области закрыт участок автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез (Новый перевал Кордай) между сёлами Отар и Кайнар. Движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.

Ранее движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана.