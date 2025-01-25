Закрыты дороги в двух областях Казахстана
Сегодня, 02:06
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Сегодня, 02:06Сегодня, 02:06
73Фото: АО "КазАвтоЖол" / иллюстративное фото
В области Жетысу из-за непогоды закрыты для движения транспорта два участка дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Это участок трассы Ушарал-Достык от станции Коктума до села Достык, а также перевал Алтын Емель (это участок автодороги Сарыозек-Коктал, км 40-68).
Также ориентировочно до 10:00 26 января в Жамбылской области закрыт участок автодороги республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез (Новый перевал Кордай) между сёлами Отар и Кайнар. Движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.
Ранее движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана.
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