Закрыты дороги республиканского значения в 5 регионах Казахстана

Из-за неблагоприятных погодных условий – метелей, сильных ветров и ограниченной видимости – по данным АО "НК КазАвтоЖол" закрыто и ограничено движение на 10 участках автодорог республиканского значения в 5 регионах, передаёт BaigeNews.kz.

"В Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областях движение всех видов транспортных средств закрыто", – сообщает МЧС РК.

В Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК открыт телефон горячей линии – 8 (7172) 70-41-14, также в ДЧС Акмолинской области 8( 7162) 52-09-50.

Отметим, что в период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий МЧС РК рекомендует следующее:

- избегать дальних поездок;

⁠- жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий;

- ⁠не выезжать за пределы населенных пунктов;

⁠- не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог;

- ⁠если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.