Закрыты дороги республиканского значения в 5 регионах Казахстана
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Из-за неблагоприятных погодных условий – метелей, сильных ветров и ограниченной видимости – по данным АО "НК КазАвтоЖол" закрыто и ограничено движение на 10 участках автодорог республиканского значения в 5 регионах, передаёт BaigeNews.kz.
"В Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской и Туркестанской областях движение всех видов транспортных средств закрыто", – сообщает МЧС РК.
В Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК открыт телефон горячей линии – 8 (7172) 70-41-14, также в ДЧС Акмолинской области 8( 7162) 52-09-50.
Отметим, что в период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий МЧС РК рекомендует следующее:
- избегать дальних поездок;
- жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий;
- не выезжать за пределы населенных пунктов;
- не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог;
- если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.
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