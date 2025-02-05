Из-за метели, ограничения видимости, бокового ветра закрыты на четыре участка дорог республиканского значения в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В области Жетысу невозможно проехать по трассе "Ушарал-Достык-граница КНР" - от села Коктума до станции Достык.

В области Абай ограничение введено на участке дороги "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" - с поворота на село Кайнар до села Баршатас.

В Карагандинской области машины не пропускают на участок трассы "Астана – Караганда - Алматы" - от села Атамекен до Балхаша.

В ВКО перекрыт проезд по дороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи" - от села Ушановское до села Улкен Нарын.