Закрыты четыре участка республиканских трасс в Казахстане
Движение перекрыто в нескольких регионах.
Вчера, 22:54
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Вчера, 22:54Вчера, 22:54
186Фото: baigenews.kz
Из-за метели, ограничения видимости, бокового ветра закрыты на четыре участка дорог республиканского значения в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В области Жетысу невозможно проехать по трассе "Ушарал-Достык-граница КНР" - от села Коктума до станции Достык.
В области Абай ограничение введено на участке дороги "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" - с поворота на село Кайнар до села Баршатас.
В Карагандинской области машины не пропускают на участок трассы "Астана – Караганда - Алматы" - от села Атамекен до Балхаша.
В ВКО перекрыт проезд по дороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи" - от села Ушановское до села Улкен Нарын.
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