Закрыто движение на трассах в трёх регионах Казахстана

Непогода внесла корректировки в движение авто по трассам республиканского значения в Казахстане. Ограничения введены в Акмолинской и Карагандинской областях, планируется закрытие в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Согласно прогнозам РГП "Казгидромет" в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, верховой снег, низовая метель, гололёд), закрыто движение для всех видов автотранспорта и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на 10 участках дорог республиканского значения в трёх регионах (Акмолинской, Карагандинской) и планируется закрытие в Павлодарской области", - говорится в сообщении.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

- Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток;

- Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на дорогах.

По данным "КазАвтоЖол", в Карагандинской области в 17:30 ввела ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" от границы Акмолинской области до Караганды.

В Акмолинской области - закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353 - от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.