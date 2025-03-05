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Закрыто движение на трассах в двух областях Казахстана

Не пропускают грузовой и общественный транспорт.

Сегодня, 02:17
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baigenews.kz Сегодня, 02:17
Сегодня, 02:17
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Фото: baigenews.kz

Об ограничении движения на дорогах республиканского значения в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях сообщили в "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
  
5 марта в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение для грузовых и общественных видов автотранспорта на участках дороги "Актобе-Уральск-граница РФ" с 394 по 610 километры - от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области и от границы Западно-Казахстанской области до села Хобда.

Ориентировочное время открытия дороги - 5 марта в 8:00.

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