Закрытие Игр кочевников проведут без зрителей, но мошенники продают билеты

Церемония закрытия пятых Всемирных игр кочевников в Астане пройдёт без зрителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

"Церемония закрытия Игр пройдёт 13 сентября. Из-за сокращения бюджета весной этого года мероприятие пройдёт без пышных празднований, в протокольном формате и без зрителей. Церемонию закрытия зрители смогут посмотреть в прямом эфире ведущих казахстанских телеканалов", – сообщается в пресс-релизе.

Организаторы также обратили внимание на появившуюся информацию о продаже билетов на закрытие Игр. И заявили, что продажа билетов на церемонию закрытия не осуществляется. Любые подобные предложения являются мошенничеством, граждан призывают быть бдительными.

"Пожалуйста, не поддавайтесь на сомнительные предложения. Церемония закрытия предназначена исключительно для участников и не предусматривает присутствие зрителей", – пояснили организаторы.

Напомним, что в рамках проведения пятых Всемирных игр кочевников, с 8 по 13 сентября, столица Казахстана принимает порядка 2500 участников из 89 стран. Участники Игр соревнуются в 21 виде спорта. В этноауле на протяжении недели ежедневно проходят порядка 100 культурных мероприятий.