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inform.kz Сегодня, 21:58
190
Сегодня, 21:58
190
Фото: inform.kz

Закрыта трасса Астана - Щучинск

Движение транспорта ограничили на трассе Астана-Щучинск. Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Астана-Петропавловск" с 18 по 231 километры, участок Астана-Щучинск", - сообщили в компании.

Также в Восточно-Казахстанской области в связи с проведением профилактических работ по спуску снежных лавин введено ограничение движения для всех видов транспорта на трассе "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (6-166 километры). Это участок от села Ушановское до города Алтай.

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#непогода #трасса #Казавтожол #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:58
190
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