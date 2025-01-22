В "КазАвтоЖол" предоставили оперативную информацию об ограничении движения в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

В 16:15 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участках дороги "Алматы-Усть-Каменогорск": со 124 по 254 километры (граница Алматинской области - Талдыкорган) и с 276 по 480 километры (Талдыкорган - посёлок Кольбай).

Ориентировочное время открытия дороги - 23 января в 9:00.

Ранее сообщалось об ограничении движения в ВКО и области Абай.