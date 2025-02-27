В Казахстане завершили приём заявлений для участия в мартовском ЕНТ. Около 163 тысяч человек изъявили желание пройти тестирование, передаёт BaigeNews.kz.

ЕНТ пройдёт с 1 марта по 6 апреля.

В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120. В том числе, 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остаётся неизменным – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут).

10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Средний балл составил 65,8, максимальный – 139. 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.