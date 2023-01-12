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pixabay.com Вчера, 16:32
433
Вчера, 16:32
433
Фото: pixabay.com

Закроют ли детские дома в Казахстане – ответ министра просвещения

Детские дома в Казахстане будут трансформированы в центры поддержки детей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

“Сказать, что окончательно будут упразднены детские дома, считаю неправильным. Они будут трансформироваться в центры поддержки детей. Данный законопроект примется. Он должен устояться, дать свои результаты. Сразу убирать детские дома считаю нецелесообразным. Должен внедриться проект. Потом, изучив с экспертами, учёными, мы будем продолжать работу в этом направлении”, - сказал министр после коллегии ведомства в кулуарах.

Министр также сообщил, что проект закона о сиротах разработан.

"В ближайшее время мы готовы внести этот законопроект (в правительство – Прим. автора). К октябрю планируется принятие. Основное отличие в нём – профессиональные семьи. Отличие от патронатных в том, что можно принимать любого ребенка в любое время суток. Ранее было так, что ребёнок поступал в организации, а потом уже распределялся в семьи. Сразу после принятия закона ребёнок будет иметь возможность находиться в семье. Это снижает определенный стресс", - отметил Бейсембаев.

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#образование #дети #Минпросвещения
Зарина Козова Журналист
Вчера, 16:32
433
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