Закроют ли детские дома в Казахстане – ответ министра просвещения

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Детские дома в Казахстане будут трансформированы в центры поддержки детей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

“Сказать, что окончательно будут упразднены детские дома, считаю неправильным. Они будут трансформироваться в центры поддержки детей. Данный законопроект примется. Он должен устояться, дать свои результаты. Сразу убирать детские дома считаю нецелесообразным. Должен внедриться проект. Потом, изучив с экспертами, учёными, мы будем продолжать работу в этом направлении”, - сказал министр после коллегии ведомства в кулуарах.

Министр также сообщил, что проект закона о сиротах разработан.