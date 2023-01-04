Закопанных в снег людей спасли в ВКО

Фото: sarnovosti.ru

Врачи откопали авто из-под снега и спасли пять человек в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

"В пяти километрах от села Привольное в сторону города Семей автомобиль марки "Лада" съехал в кювет. В салоне находилось пять заблокированных человек. Бригада врачей Центра медицины катастроф, прибыв на место происшествия, вскрыла двери автомобиля и откопала транспортное средство из снега, эвакуировав пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшим первую помощь. Проверив, нет ли травм, путников разместили в местную мечеть, предоставив им теплые одеяла и горячий чай.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил безопасности и просит при штормовом предупреждении не рисковать и не выезжать за пределы населенных пунктов.

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