Законопроект по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе

Фото: BaigeNews.kz

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении проект Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", передает BaigeNews.kz

Закон предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также внедрение новых способов возврата активов. В законе прописано создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов.

Депутаты внесли поправки, которые касаются уточнения сферы действия закона.

В этот проект внесен ряд поправок, связанных с приданием статуса "прокурор" руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям, в связи с созданием нового ведомства по возврату активов при Генеральной прокуратуре. Также предусмотрено наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

Кроме того, в законе устанавливается размер особо крупного ущерба или особо крупного размера, крупного ущерба или крупного размера по новой статье 235-1 Уголовного кодекса, уточняется применение действия уголовного закона в отношении иностранцев.