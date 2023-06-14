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Законопроект по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе
Депутаты мажилиса приняли во втором чтении проект Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", передает BaigeNews.kz
Закон предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также внедрение новых способов возврата активов. В законе прописано создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов.
Депутаты внесли поправки, которые касаются уточнения сферы действия закона.
В этот проект внесен ряд поправок, связанных с приданием статуса "прокурор" руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям, в связи с созданием нового ведомства по возврату активов при Генеральной прокуратуре. Также предусмотрено наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.
Кроме того, в законе устанавливается размер особо крупного ущерба или особо крупного размера, крупного ущерба или крупного размера по новой статье 235-1 Уголовного кодекса, уточняется применение действия уголовного закона в отношении иностранцев.
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