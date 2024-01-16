Законопроект по вопросам доступа к информации презентовали в мажилисе
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В мажилисе презентовали законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия, передаёт BaigeNews.kz.
Основная цель документа – дальнейшая реализация концепции "Слышащего государства" и повышение уровня открытости всех ветвей власти.
"Активная дискуссия велась вокруг вопроса проведения публичных обсуждений на портале "Открытые НПА" и анализа регуляторного воздействия по депутатским законопроектам. Замечу, что на данном этапе преждевременно делать выводы. Рабочая группа по законопроекту только приступит к своей работе. Полагаю, что правительство совместно с депутатским корпусом после обсуждений найдёт взаимоприемлемые решения", - сообщили министр культуры и информации Аида Балаева.
В ведомстве напомнили, что Закон РК "О доступе к информации" работает с 2015 года, он направлен на расширение доступа граждан к информации, а также обеспечение прозрачности деятельности обладателей информации и подотчётности перед обществом.
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