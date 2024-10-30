Законопроект о республиканском бюджете на 2025-2027 годы принят в Мажилисе

Депутаты Мажилиса приняли закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Проект бюджета поддержали 83 депутата из 93 участвоваших в голосовании.

Проект республиканского бюджета соответствует задачам, поставленным Президентом страны, остается социально ориентированным, обеспечивает финансовые основы для дальнейшего системного развития всех отраслей государства и предусматривает поэтапное повышение заработной платы, пенсий и стипендий.

В ходе рассмотрения проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" было проведено девять заседаний рабочей группы, заслушано 28 администраторов бюджетных программ, а также субъектов квазигосударственного сектора.

За время работы над законопроектом депутатами внесено более 250 поправок. Поправки депутатов касались как увеличения, так и сокращения расходной части бюджета.

Депутатами предложено увеличть объем расходов в 2025-2027 годах на сумму более 4 трлн долларов тенге, в том числе на 2025 год предложил увеличить на 2 трлн тенге. Также мажилисмены предложили увеличить расходы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и коммуникациям, образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, культуре и спорту и другим основным направлениям.

Обсуждались вопросы максимально эффективного использования средств при совместном рассмотрении проекта бюджета с администраторами бюджетных программ, включения в бюджет только основных приоритетов.

В завершение премьер-министр отметил, что сегодня получилась конструктивная дискуссия.