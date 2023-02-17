Законопроект "О масс-медиа" обсудили зарубежные эксперты в Астане

Фото: пресс-служба МИОР РК

Международные эксперты обсудили законопроект "О масс-медиа" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Представители Европейского союза, ООН и другие зарубежные эксперты высказали свое мнение о законопроекте.

На встрече выступили постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори, руководитель офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичус, директор общественного фонда "Правовой медиацентр" Диана Окремова и другие.

Директор департамента министерства информации и общественного развития Жасулан Умиралиев, рассказав о специфике законодательства, ответил на вопросы участников.