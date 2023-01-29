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Законопроект о блокировке TikTok в США рассмотрят конгрессмены
Комитет палаты представителей по иностранным делам в США (нижняя палата конгресса США) планирует в феврале 2023 года вынести на голосование в конгрессе законопроект о блокировке TikTok на территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Автором инициативы выступил председатель комиссии, республиканец Майкл Маккол. Он намерен добиться предоставления Белому дому юридических инструментов для блокировки китайской соцсети "из соображений национальной безопасности США".
"Проблема в том, что это приложение даёт китайскому правительству лазейку в наши телефоны", – сказал Маккол.
Давление на TikTok в США в 2020 году начал оказывать Дональд Трамп. Бывший президент США намеревался удалить TikTok из App Store и Google Play, а также наложить на сервис другие ограничения, но проиграл серию судебных разбирательств и не смог добиться желаемого результата.
Отмечается, что комитету палаты представителей по иностранным делам в США будет непросто добиться одобрения законопроекта о запрете. Дело в том, что за него должны будут проголосовать 60 сенаторов, то есть абсолютное большинство.
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