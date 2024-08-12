Законодательные поправки в сфере спорта обсудил мажилисмен со спортсменами Жетысу

Член фракции партии AMANAT Болат Керимбек ознакомился с ходом реконструкции Центрального стадиона в Талдыкоргане, а также встретился со спортивной общественностью области, передаёт BaigeNews.kz.

Центральный стадион Талдыкоргана после реконструкции сможет принять 1 500 зрителей, это на 500 мест больше, чем прежде. На обновленном газоне тренировки смогут продолжить более 400 детей-воспитанников футбольного клуба Jetisy. А первый футбольный матч здесь состоится уже 18 августа.

"Общество всегда уделяет пристальное внимание спорту, особенно в свете недавних Олимпийских игр. Уверен, что в будущем нашу страну ждёт множество ярких побед в большом спорте. Именно для этого государство и партия AMANAT работают над созданием условий для занятий физической культурой и спортом во всех городах и сёлах. Из тех детей, которые сейчас занимаются в футбольном клубе "Жетысу", вполне могут вырасти настоящие мировые звезды", – сказал Болат Керимбек.

На встрече со спортсменами депутат рассказал о приоритетах партии в развитии профессионального и массового спорта, а также популяризации здорового образа жизни.

В работе комитета мажилиса по социально-культурному развитию находится законопроект по вопросам физической культуры и спорта. Если сейчас в Казахстане развивается 180 видов спорта, то теперь приоритетными будут виды, включённые в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских игр. Кроме того, законопроект направлен на совершенствование подготовки спортивного резерва, для этого будут разработаны и утверждены национальные стандарты спортивной подготовки.

Отдельное внимание государство и партия уделяют развитию массового спорта в регионах. В прошлом году в рамках предвыборной программы партии AMANAT в области Жетысу были введены в эксплуатацию борцовские залы в селах Басши и Шанханай Кербулакского района, центральный стадион в селе Сарыозек и спортивные комплексы в селе Бесколь Алакольского района, Пенжiм и Улкен Шыган Панфиловского района, Калпе Каратальского района и Кокжазык Ескельдинского района. В городе Саркан построен крытый футбольный манеж и реконструирован центральный стадион.