Законодательные поправки по реформированию судебной системы обсудили в правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с руководителем Судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой они обсудили второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке Сената. Изменения вносятся в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.

В рамках реализации поручения Главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в Судебное жюри.

Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.

Наиль Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.