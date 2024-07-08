Законодательные изменения в сферах теплоэнергетики и электроэнергетики подписаны в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в некоторые законодательные акты по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг"", — говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.