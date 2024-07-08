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Законодательные изменения в сферах теплоэнергетики и электроэнергетики подписаны в Казахстане

Сегодня, 16:09
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Акорда Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в некоторые законодательные акты  по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг"", — говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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