Законодательные изменения в сферах теплоэнергетики и электроэнергетики подписаны в Казахстане
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
57Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в некоторые законодательные акты по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг"", — говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
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